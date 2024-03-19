ЕС с нетерпением ждет сотрудничества с Азербайджаном

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ЕС с нетерпением ждет сотрудничества с Азербайджаном для достижения успешных результатов на COP29.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания по «зеленой» дипломатии.

«Совет благодарит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за проведение COP28 в Дубае и приветствует принятие консенсуса ОАЭ. ЕС надеется на сотрудничество со всеми партнерами, в том числе Тройкой – Объединенными Арабскими Эмиратами и будущими председателями COP – Азербайджаном и Бразилией, для достижения успешных и амбициозных результатов COP29 и COP30», – отмечается в сообщении.

Совет ЕС подчеркнул, что для обеспечения устойчивого будущего для всех крайне важно выполнить глобальные обязательства, согласованные на COP28 и по Глобальной рамочной программе по биоразнообразию (ГРПБ). На этом фоне ЕС надеется на сотрудничество со всеми партнерами для достижения успешных и амбициозных результатов следующих конференций ООН по климату в Баку и Белене, а также для работы над следующей Конвенцией по биологическому биоразнообразию в Колумбии.