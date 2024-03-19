Американский сенатор Грэм призвал Украину мобилизовать граждан младше 25 лет

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Американский сенатор Линдси Грэм призвал Украину отправить молодежь младше 25 на фронт и побыстрее принять закон о мобилизации.

Об этом пишет Washington Post.

«Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей», — сказал Грэм журналистам по итогам визита в Украину..

Он также призвал украинцев не основывать свои решения о мобилизации на основании того, продолжают ли их поддерживать США.

«Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя», — сказал сенатор.