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Американский сенатор Грэм призвал Украину мобилизовать граждан младше 25 лет

Американский сенатор Грэм призвал Украину мобилизовать граждан младше 25 лет

Американский сенатор Линдси Грэм призвал Украину отправить молодежь младше 25 на фронт и побыстрее принять закон о мобилизации.

Об этом пишет Washington Post.

«Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей», — сказал Грэм журналистам по итогам визита в Украину..

Он также призвал украинцев не основывать свои решения о мобилизации на основании того, продолжают ли их поддерживать США.

«Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя», — сказал сенатор.

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