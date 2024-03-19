Пашинян: Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап |
Наступил Торпаг чершенбеси |
30 лет со дня теракта в бакинском метро |
Столтенберг: Победа Путина в Украине будет опасна для всех, включая Азербайджан |
Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном |
Столтенберг отметил высокий уровень азербайджанских войск |
Столтенберг: Азербайджан важен для НАТО с точки зрения энергобезопасности |
Мировые СМИ осветили визит Столтенберга в Баку |
Эрдоган пожелал Путину новых успехов |
Главное Армия

Столтенберг: НАТО передает Киеву 99% всей военной помощи

Столтенберг: НАТО передает Киеву 99% всей военной помощи

На поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. Союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.

Об этом на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Грузия Online».

«Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Так что жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль», – отметил генсек.

Он также отметил, что приветствует помощь со стороны Грузии в принятии тысяч украинских беженцев и значительную гуманитарную, а также финансовую помощь для нашей страны.

Теги:
Из этой рубрики
Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)
Армия

Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)

2024/03/19, 01:00
Столтенберг: НАТО передает Киеву 99% всей военной помощи
Армия

Столтенберг: НАТО передает Киеву 99% всей военной помощи

2024/03/19, 00:32
СМИ: Россия получает от США спутниковые фотографии для дальних ударов по Украине
Армия

СМИ: Россия получает от США спутниковые фотографии для дальних ударов по Украине

2024/03/18, 23:51
Столтенберг отметил высокий уровень азербайджанских войск
Армия

Столтенберг отметил высокий уровень азербайджанских войск

2024/03/18, 23:21
Нигер мог расторгнуть военное соглашение с США из-за Ирана
Армия

Нигер мог расторгнуть военное соглашение с США из-за Ирана

2024/03/18, 23:07
Сеул: КНДР отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами
Армия

Сеул: КНДР отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами

2024/03/18, 21:27
Азербайджанские военные проводят праздничные мероприятия в закрытых условиях
Армия

Азербайджанские военные проводят праздничные мероприятия в закрытых условиях

2024/03/18, 20:48
Назначен новый спикер Воздушных сил ВСУ
Армия

Назначен новый спикер Воздушных сил ВСУ

2024/03/18, 20:19
Совет ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине на €5 млрд
Армия

Совет ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине на €5 млрд

2024/03/18, 19:58