Столтенберг: НАТО передает Киеву 99% всей военной помощи

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На поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. Союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.

Об этом на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Грузия Online».

«Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Так что жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль», – отметил генсек.

Он также отметил, что приветствует помощь со стороны Грузии в принятии тысяч украинских беженцев и значительную гуманитарную, а также финансовую помощь для нашей страны.