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Главное Общество

Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт электромобилей

Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт электромобилей

В январе-феврале 2024 года Азербайджан импортировал 13 299 автомобилей различного назначения на сумму 247,613 млн долларов США.

Как сообщает в Государственном комитете по статистике, это на 24,2% больше и на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, соответственно, передает Report.

За два месяца импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 17,2% до 24 единиц (на сумму 1,030 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей сократился на 7,2% до 12 023 единиц (на сумму 217,721 млн долларов США).

Из этих автомобилей 2 571 (на сумму 82,729 млн долларов США) являются электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, а 541 (на сумму 22,852 млн долларов США) – транспортными средствами, приводимыми в движение только электродвигателем.

Кроме того, импорт моторизованных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 36,1% до 1 185 единиц (на сумму 22,527 млн долларов США), а импорт моторизованных транспортных средств спецназначения снизился на 23,9% до 67 единиц (на сумму 6,335 млн долларов США).

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