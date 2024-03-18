Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы

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Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз, передает Азертадж.

«На протяжении долгих лет эта площадь и это здание были логовом сепаратистов… Именно на этой площади разрабатывались подлые планы против нашего народа. Именно в этом здании были даны приказы для совершения Ходжалинского геноцида. А сегодня мы стоим на этой площади. Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь – площадью «Победа». Отныне это – площадь Победы».