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Въезд автомобилей на улицы около сада Хагани будет ограничен в праздничные дни

Въезд автомобилей на улицы около сада Хагани будет ограничен в праздничные дни

В дни празднования Новруза 20-26 марта на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Речь идет об улицах Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рза), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева, где с 17 марта введены ограничения на въезд транспорта в выходные дни.

В агентстве подчеркнули, что согласно наблюдениям, принятые меры оказались эффективными, так как указанные улицы не имеют особого транзитного значения, и использовались в основном для парковок.

Доступ на территорию автомобилей граждан, проживающих в близлежащих домах, как и в выходные дни, будет обеспечен за счет системы распознавания номеров.

Воспользоваться услугой могут жители, имеющие индивидуальный парковочный талон в мобильном приложении AzParking.

Въезд автотранспорта на территорию будет осуществляться с проспекта Нефтчиляр через улицу Тарлана Алиярбекова, а выезд – с улицы Юсифа Мамедалиева.

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