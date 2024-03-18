Президент Ирака принял азербайджанскую делегацию

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Президент Ирака Абдель Латиф Джамаль Рашид принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Ираке Насира Мамедова. На приеме подчеркнуто расширение связей между Азербайджаном и Ираком в рамках определенных главами государств направлений.

Стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-иракского партнерства, рассмотрены возможности реализации экономического потенциала. Существуют перспективы для более эффективного сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, ненефтегазовой, туристической и других сферах. Было отмечено, что обсужденные в ходе визита азербайджанской делегации вопросы внесут значимый вклад в развитие эффективного двустороннего сотрудничества.