Завтра в Баку будет дождь

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки и грозы. В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем ​​- 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег, местами интенсивный, грозы, град и туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем ​​- 8-13° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.