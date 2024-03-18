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Столтенберг посетил Минобороны Азербайджана: что известно

Столтенберг посетил Минобороны Азербайджана: что известно

18 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Закир Гасанов поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности Азербайджана в период 30-летней оккупации и в нынешний период.

Делегации была предоставлена ​​подробная информация о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии, а также о разминировании. , восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях, а также текущая ситуация на условной границе Азербайджана и Армении.

Министр обороны рассказал об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, и отметил важность дальнейшего развития взаимоотношений.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, Столтенберг высоко оценил профессионализм военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и их деятельность в других сферах в рамках партнёрства с НАТО. Он особо подчеркнул, что тесное сотрудничество нашей армии с Вооруженными силами Турции внесет значительный вклад в отношения Азербайджан-НАТО.

В завершение были обсуждены перспективы развития в сфере кибербезопасности, разминирования, а также других направлений двусторонних военных отношений, состоялся широкий обмен мнениями по региональной безопасности и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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