Глава МОК боится агрессивной риторики России

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ждет более агрессивных заявлений со стороны России в преддверии проведения Олимпиады в Париже. Комментарий Баха приводит портал Inside the Games.

«У нас так много противоречивых сообщений, поступающих из России, что я не собираюсь комментировать все высказанные мнения, – сказал Бах. – Чего мы опасаемся, так это того, что будут все более агрессивные заявления со стороны России и российского правительства. Так что посмотрим, что произойдет. Мы ставим условия, эти условия не изменятся: тем, кто готов их уважать, – рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, – не рады».