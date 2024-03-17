Киев опроверг слухи об уничтожении Россией вертолета Black Hawk (обновлено)

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17:47 Российская пропаганда утверждает о якобы сбитии украинского вертолета Black Hawk вблизи границы с Россией. Это не соответствует действительности.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Конечно, что нет. Эта информация является очередной ложью российской пропаганды. То они сообщали о полутора тысячах погибших украинских военных в Белгородской области, то еще какую-то чушь. И вот очередная история с Black Hawk. Black Hawk в строю, выполняют поставленные задачи и с ними все хорошо», – приводит РБК слова Юсова.

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16:50 Военкор Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что российские военные сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Black Hawk американского производства с десантом на борту.

По данным военкора, вертолет был уничтожен в районе украинского села Лукашовка. На борту могли находиться до 20 человек.

Поддубный уточнил, что ВСУ планировали высадку в российской Козинке, чтобы создать видимость контроля над населенным пунктом.