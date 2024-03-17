Польские фермеры вновь блокируют границу со Словакией (видео) |
На президентских выборах в России зафиксировали рекордную явку |
Израиль нанес авиаудар по югу Ливана |
Росдобровольцы захватили поселок в Белгородской области (обновлено, видео) |
Украинские дроны подожгли НПЗ в Краснодарском крае |
ОЗА осудила расистски настроенных депутатов Европарламента |
Борт Azerbaijan Airlines вынужденно сел в Шереметьево |
WSJ: Союзники России снабжают Украину боеприпасами |
Британский министр испугался ехать в Одессу из-за угрозы ракетного удара |
Главное Армия

Киев опроверг слухи об уничтожении Россией вертолета Black Hawk (обновлено)

Киев опроверг слухи об уничтожении Россией вертолета Black Hawk (обновлено)

17:47 Российская пропаганда утверждает о якобы сбитии украинского вертолета Black Hawk вблизи границы с Россией. Это не соответствует действительности.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Конечно, что нет. Эта информация является очередной ложью российской пропаганды. То они сообщали о полутора тысячах погибших украинских военных в Белгородской области, то еще какую-то чушь. И вот очередная история с Black Hawk. Black Hawk в строю, выполняют поставленные задачи и с ними все хорошо», – приводит РБК слова Юсова.

***

16:50 Военкор Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что российские военные сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Black Hawk американского производства с десантом на борту.

По данным военкора, вертолет был уничтожен в районе украинского села Лукашовка. На борту могли находиться до 20 человек.

Поддубный уточнил, что ВСУ планировали высадку в российской Козинке, чтобы создать видимость контроля над населенным пунктом.

Теги:
Из этой рубрики
Киев опроверг слухи об уничтожении Россией вертолета Black Hawk (обновлено)
Армия

Киев опроверг слухи об уничтожении Россией вертолета Black Hawk (обновлено)

2024/03/17, 17:47
Израиль нанес авиаудар по югу Ливана
Армия

Израиль нанес авиаудар по югу Ливана

2024/03/17, 16:19
Росдобровольцы захватили поселок в Белгородской области (обновлено, видео)
Армия

Росдобровольцы захватили поселок в Белгородской области (обновлено, видео)

2024/03/17, 16:03
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/03/17, 14:01
Украинские дроны подожгли НПЗ в Краснодарском крае
Армия

Украинские дроны подожгли НПЗ в Краснодарском крае

2024/03/17, 13:45
За сутки ВСУ уничтожили 1160 вражеских военнослужащих
Армия

За сутки ВСУ уничтожили 1160 вражеских военнослужащих

2024/03/17, 12:58
Закир Гасанов выразил соболезнования пакистанской стороне
Армия

Закир Гасанов выразил соболезнования пакистанской стороне

2024/03/17, 10:10
Украина ударила дронами по Москве (фото, видео)
Армия

Украина ударила дронами по Москве (фото, видео)

2024/03/17, 09:58
Буданов: Российские повстанцы решают свои внутренние вопросы
Армия

Буданов: Российские повстанцы решают свои внутренние вопросы

2024/03/17, 00:02