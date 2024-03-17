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Украинские дроны подожгли НПЗ в Краснодарском крае

Украинские дроны подожгли НПЗ в Краснодарском крае

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это произошло в ночь на 17 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщил источник, этой ночью СБУ совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами еще один российский НПЗ – Славянский.

«Уже можно говорить об успешном результате – зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и являлись основной целью», – отметил источник.

Собеседник добавляет, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала РФ и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

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