За сутки ВСУ уничтожили 1160 вражеских военнослужащих

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Потери России с начала войны против украинского народа пересекли рубеж в 430 тысяч убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 17 марта.

Только за минувшие сутки Россия ориентировочно потеряла 1160 военных.

Другие боевые потери России:

танков – 6790 (+11 в сутки) ед;

боевых бронированных машин – 12 997 (+24) ед;

артиллерийских систем – 10634 (+28) ед;

РСЗО – 1017 ед.;

средств ПВО – 720 (+1) ед;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8272 (+4) ед;

крылатых ракет – 1922 ед.;

кораблей/катеров – 26 ед.;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 14073 (+49) ед;

специальной техники – 1723 (+11) ед.