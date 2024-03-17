За сутки ВСУ уничтожили 1160 вражеских военнослужащих

Потери России с начала войны против украинского народа пересекли рубеж в 430 тысяч убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 17 марта.
Только за минувшие сутки Россия ориентировочно потеряла 1160 военных.
Другие боевые потери России:
танков – 6790 (+11 в сутки) ед;
боевых бронированных машин – 12 997 (+24) ед;
артиллерийских систем – 10634 (+28) ед;
РСЗО – 1017 ед.;
средств ПВО – 720 (+1) ед;
самолетов – 347 ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8272 (+4) ед;
крылатых ракет – 1922 ед.;
кораблей/катеров – 26 ед.;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 14073 (+49) ед;
специальной техники – 1723 (+11) ед.