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Немецкие спецслужбы предрекают нападение России на страны НАТО

Немецкие спецслужбы предрекают нападение России на страны НАТО

Согласно анализу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом. На это указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений.

Все это может привести к тому, что Россия удвоит военную мощь ВС РФ в течение следующих пяти лет по сравнению с сегодняшним днем. Особенно – в области обычных вооружений, говорится в секретном отчете.

«Уже нельзя исключать, что Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО с 2026 года», например в странах Балтии или Финляндии», – цитирует отчет спецслужб издание Business Insider.

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