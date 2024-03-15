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Турция и Грузия поддержали нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Турция и Грузия поддержали нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Установление отношений между Азербайджаном и Арменией внесет важный вклад в региональную стабильность и безопасность.

Об этом говорится в Бакинской декларации девятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, передает АПА.

В документе говорится, что все три страны подтвердили свою поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга.

Подчеркнуто, что министры выразили уверенность, что скорейшее установление отношений между Азербайджаном и Арменией внесет важный вклад в региональную стабильность и безопасность, откроет путь к полной реализации потенциала сотрудничества в регионе. Также была отмечена положительная роль Грузии и Турции как стран региона в этом направлении.

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