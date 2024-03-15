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Азербайджан, Турция и Грузия подписали Бакинскую декларацию

Азербайджан, Турция и Грузия подписали Бакинскую декларацию

Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали Бакинскую декларацию, которая подразумевает дальнейшее развитие отношений между тремя странами, сообщает МИД Грузии.

В документе подчеркнуты конкретные вопросы, в том числе необходимость мира, стабильности и экономического развития в регионе.

В Бакинской декларации говорится о возросшей транспортной роли региона в глобальном контексте и важности Среднего коридора и его реализации. Этим же документом стороны одобряют экономические проекты, объединяющие все три страны.

Кроме того, в документе говорится об уважении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Грузии.

В ходе министериала стороны подчеркнули образцовое сотрудничество между тремя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах и особо подчеркнули важность трехстороннего формата сотрудничества с точки зрения устойчивого, стабильного развития и мира в регионе.

Особый акцент был сделан на политике, торговле, экономике, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны положительно оценили успешное отраслевое сотрудничество в трехстороннем формате и регулярные встречи в парламентской, оборонной, экономической и других сферах.

Главы МИД трех стран выразили готовность продолжать скоординированные действия по реализации совместных проектов.

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