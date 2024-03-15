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В Милли Меджлисе предложили выплачивать пенсионерам дополнительные выплаты на праздники

В Милли Меджлисе предложили выплачивать пенсионерам дополнительные выплаты на праздники

В Азербайджане предлагается дважды в год предоставлять пенсионерам дополнительные выплаты по случаю праздников.

С таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждений отчета о деятельности Кабинета министров за 2023 год, сообщает Report.

Он отметил, что в целях дальнейшего усиления социальной защиты лиц пенсионного возраста следует рассмотреть возможность предоставления им дополнительных выплат два раза в год в связи с праздниками.

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