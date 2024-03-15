Россия заявила о срыве попытки прорыва подразделений ВСУ путем десанта на двух Ми-8

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14 марта Вооруженными Силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации путем десанта на двух Ми-8 ВСУ, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Около 16.30 мск (17:30 по Баку) в целях достижения внезапности, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников, на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации, заявили в оборонном ведомстве РФ.

После высадки, как утверждают там, диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у Государственной границы Росси, где зашла в несколько домов на его окраине.

«При попытке продвижения вглубь населенного пункта, украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России.

Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности.

Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.

Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены.

Одновременно с этим, огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч военных, из которых около 500 – безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины», – утверждают в Минобороны РФ.