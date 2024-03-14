«350 тысяч». Столтенберг озвучил потери России в Украине

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С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 350 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает DW.

Он рассказал, что число убитых и раненых российских солдат основывается на данных западных разведывательных служб. При этом он не уточнил отдельное количество убитых военных РФ.

По словам Столтенберга, потери россиян в Украине в последнее время значительно возросли. Страна платит очень высокую цену за незначительные успехи в виде контроля над отдельной территорией.

Генсек напомнил, что украинские Силы обороны также потопили значительную часть Черноморского флота РФ. А в воздухе украинцам удалось сбить важные и дорогостоящие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.