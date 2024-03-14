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Алиев: Все использованное Арменией против нас оружие было предоставлено ей бесплатно

Алиев: Все использованное Арменией против нас оружие было предоставлено ей бесплатно

Во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд долларов. В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев вооружения и боеприпасы на сумму около 5 млрд долларов.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», передает Азертадж.

«Возникает вопрос: «Откуда у Армении столько денег?». Конечно, ясно, что все использованное ими против нас оружие было предоставлено бесплатно», – отметил глава государства.

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