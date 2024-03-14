Исполнительный директор UNAIDS поблагодарила Ильхама Алиева

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Геополитические изменения находятся на самом высоком уровне.

Об этом сегодня на официальной церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума заявил исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима, передает АПА.

Винни Бьянима отметила, что правила международной системы больше не работают :

«Такие вопросы, как искусственный интеллект, долг, международная торговля, должны быть упорядочены. В этом аспекте следует отметить Движение неприсоединения. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева за оживление, которое он привнес в Движение неприсоединения».