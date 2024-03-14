В Азербайджане негласно запретили оформлять дарственную на чужих?

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Слухи о том, что отныне в Азербайджане нельзя будет оформить дарственную на человека, не являющегося близким родственником, вызвали широкий резонанс в социальной сети, пользователи активно делились ими и обсуждали. Не надо быть юристом, чтобы понять, что если такое новшество действительно будет введено, то оно нарушает как минимум права человека.

Для прояснения ситуации Minval.az обратился к адвокату Акраму Гасанову, который ничуть не удивился этой новости и ответил, что на самом деле в нотариальных конторах уже давно практикуют такое правонарушение.

«Давно уже такая практика в стране распространена. Хотя такой нормы нет, тем не менее нотариусы заверяют дарственные только между родственниками, ссылаясь на неофициальную инструкцию, полученную в устной форме из Министерства юстиции неизвестно от кого. На самом деле, это глупость несусветная, ибо любой человек может подарить кому угодно все что угодно – начиная от катушки ниток и заканчивая домом и автомобилем, при этом оплатив все положенные государству налоги и пошлины. Вообще, местная нотариальная система часто работает не по букве закона, а по негласным директивам», – отметил адвокат.

Акрам Гасанов выразил надежду на то, что новый министр юстиции, наконец, наведет порядок в этой сфере.

В свою очередь, адвокат Фуад Керимов отметил, что, да, действительно, случаи, когда нотариусы чинят людям препятствия при оформлении дарственной на постороннего человека (не родственника), настолько распространились, что стали темой обсуждения в социальных сетях, и законными их действия, конечно же, назвать нельзя, потому как они не могут ограничивать людей в правах.

«Даже незнакомому человеку собственник имеет право подарить свое имущество. Нотариусы, а вместе с ними и в Министерстве юстиции считают, что таким путем оформители договора могут уклоняться от уплаты высоких государственных пошлин за оформление сделки. Потому что оформление договора о купле-продаже у нотариуса раньше обходилось в 200 манатов, сейчас я точно не помню, а договор дарения стоил 50 манатов. Разница ощутимая. Поэтому нотариальная контора чинит препятствие, что якобы не может оформить это как договор дарения по той причине, что стороны договора не являются близкими родственниками. Фактически нотариальные конторы нарушают закон», – сказал Фуад Керимов.

От себя добавим, что согласно закону, договор дарения квартиры подлежит нотариальному удостоверению. Для этого нотариусу представляются те же документы, что и при купле-продаже квартиры, а именно:

– оригинал выписки из реестра недвижимого имущества;

– форма № 1 из реестра недвижимого имущества;

– форма № 2 из ЖЭКа с указанием всех зарегистрированных в квартире лиц;

– нотариально удостоверенное согласие всех зарегистрированных в квартире лиц;

– если квартира является общей собственностью супругов (то есть была приобретена во время брака), нотариально удостоверенное согласие супруги дарителя;

– документ, подтверждающий родственные отношения дарителя и одаряемого (если квартира дарится мужу (жене), детям, родителям, дедушке, бабушке, внукам, брату, сестре)

– удостоверения личности дарителя и одаряемого.

Государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора дарения квартиры такая же, как при нотариальном удостоверении договора купли-продажи квартиры:

– при дарении квартиры мужу (жене), детям, родителям, дедушке, бабушке, внукам, брату, сестре – 6,0-кратный размер условной финансовой единицы;

– при дарении квартиры другим гражданам или юридическим лицам – 100,0-кратный размер условной финансовой единицы (за пределами города Баку – 40,0-кратный размер условной финансовой единицы);

– при дарении квартиры иностранному юридическому лицу или иностранцу либо лицу без гражданства – 400,0-кратный размер условной финансовой единицы.

После нотариального удостоверения договор дарения подлежит регистрации в реестре недвижимого имущества.

Яна Мадатова