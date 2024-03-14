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В Чехии озвучили сроки поставок снарядов в Украину

В Чехии озвучили сроки поставок снарядов в Украину

Артиллерийские боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне. Об этом сказал советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр, сообщает Euractiv.

«Обещанные деньги должны поступить и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, понадобится несколько недель, чтобы доставить их (боеприпасы) в Украину. С июня поставки могут начаться», – рассказал он.

Пояр не стал уточнять информацию о происхождении снарядов. По его словам, боеприпасы ищут по всему миру, «везде, где они доступны по разумной цене и разумного качества».

Координаторы чешской инициативы ожидают, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, потому пытаются засекретить все остальные детали.

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