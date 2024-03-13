Adidas впервые с 1992 г несет убытки

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Производитель товаров для спорта Adidas по итогам 2023 года понес чистые убытки, что стало первым таким случаем с 1992 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2023 год.

Ее чистый убыток по итогам 2023 года составил €14 млн, финансовые потери от продолжающихся операций достигли €58 млн. При годом ранее в Adidas объявили о чистой прибыли в размере €638 млн.

Основной причиной падения показателей послужил разрыв в 2022 году сотрудничества между Adidas и брендом Yeezy американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста (также известен как Йе). Это решение было принято после случаев скандального поведения музыканта. По оценкам компании, продажа оставшихся запасов продукции бренда происходит «по себестоимости».