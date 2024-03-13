ЦАХАЛ ударил по центру ООН в Газе (видео)

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Израильская армия нанесла бомбовый удар по центру распределения помощи, принадлежащий Организации Объединенных Наций (ООН), на юге сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 5 палестинцев и многие получили ранения.

По сообщениям очевидцев и медицинских источников, израильские войска нанесли удар по центру распределения помощи, принадлежащему Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), в городе Рафах на юге сектора Газа.

Сообщается, что в результате израильской атаки погибли 5 палестинцев, многие получили ранения.

Источники в органах здравоохранения заявили, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Они доставлены в больницу Абу Юсеф аль-Наджар в Рафахе.