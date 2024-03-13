В Азербайджане большинство малых горных рек могут высохнуть

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Скорость таяния ледников в Азербайджане увеличилась в два раза за последнее столетие.

Об этом заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов на международной конференции Baku Water Week, передает Report.

«В Азербайджане 90% запасов пресной воды формируются в результате осадков и таяния ледников на хребтах Большого и Малого Кавказа. За последние два десятилетия площадь ледников в горах Азербайджана сократилась на 13 квадратных километров», – сказал он.

По словам Ширинова, при текущих тенденциях к концу XXII века есть риск потерять 80% ледников. В результате большинство малых горных рек в стране могут высохнуть, а оставшиеся превратятся в сезонные водотоки, отметил Ширинов.