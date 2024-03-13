В Украине мобилизуют 500 тысяч человек

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Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, сообщает Financial Times.

Новых сил ждут истощенные военные, которые более 2 лет стоят на фронте без ротаций и практически без отпусков.Усилия были в основном направлены на замену 330 000 истощенных военных, которые сейчас находятся на поле боя, сообщили в украинском министерстве обороны.

Данные по мужскому населению Украины показывают, что из 11,1 миллиона украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только примерно 3,7 миллиона имеют право на мобилизацию. Другие мужчины либо воюют, либо имеют инвалидность, либо находятся за границей, либо считаются критически важными работниками.