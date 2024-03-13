Правоохранители фиксируют угрожающий рост

725 Просмотров

Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков отчиталась за январь-февраль 2024 года, и сообщила, что стоимость изъятых за указанный период из незаконного оборота 1 тонны 212 кг 963,32 г наркотических средств и психотропных веществ составила 34 миллиона 344 тысячи манатов.

Было отмечено, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 1980 фактов преступлений. Из них 566 связаны с продажей наркотиков, 1411- с приобретением и хранением, 3- с незаконной посадкой и выращиванием наркосодержащих культур.

По выявленным фактам 156 кг 764,35 г героина, 956 кг 069,646 г марихуаны, 22 кг 542,606 г опиума, 22 кг 849,45 г гашиша, 53 кг 320,665 г психотропных веществ, 1 кг 416,6 г других наркотических средств. Также изъято 690 таблеток метадона, 186,3 г сильнодействующего вещества и 6 кустов конопли. 40 выявленных преступлений носят групповой характер.

Проведенный анализ показал, что по сравнению с январем-февралем прошлого года количество выявленных фактов уменьшилось на 55, количество фактов продажи – на 93, количество фактов выращивания – на 6, количество контрабанды – на 7, групповых преступлений – 8, число лиц, привлеченных к ответственности – на 262 человека, ну а вес изъятых средств снизился на 138 кг 741,97 г. Зато фактов приобретения и хранения без цели сбыта увеличилось на 61 случай. То есть наблюдается рост потребления наркотиков в стране, и ничего хорошего в этом, конечно же, нет.

В Азербайджане из года в год растет объем незаконного оборота наркотических средств. Еще пару лет назад указанный объем наркотиков изымали из оборота за полгода, а сегодня это результаты двухмесячной работы, и не потому, что полиция стала лучше выявлять и бороться с этим злом (она как работала, так и продолжает), а потому, что наркотиков стало больше. И официальные лица Азербайджана признали сей факт впервые в 2021 году. Чтобы вы понимали масштабы распространения отметим, что за весь 2020 год из незаконного оборота по линии МВД было изъято 1 тонна 873 кг наркотических средств, за 6 месяцев 2021 года – 1 тонна 843 кг.

К сожалению, ситуация с наркотиками в стране приобрела масштабы национального бедствия. Рост наркомании в стране очевиден, параллельно увеличиваются попытки ввоза наркотиков в республику. Все большая часть молодежи вовлекается в этот процесс, кто в качестве потребителя, а кто в качестве распространителя.

В азербайджанском сегменте сети идет неприкрытая торговля. Кроме традиционного зелья преступная сеть предлагает широкий выбор наркотиков от «пати-пиллса», «кокоса» (кокаин) до «льда» (кристаллический метамфетамин, на азербайджанском называется «şüşə»). Синтетические наркотики давно уже приобрели большую популярность среди молодежи, потому как стоят дешево.

Конечно же, Азербайджан – не единственная страна, где наблюдается рост наркотиков. Такая тенденция сегодня по всему миру. Буквально вчера The Guardian опубликовало статью под названием «Всплеск употребления наркотиков в Австралии выявлен в сточных водах из-за доминирования метамфетамина», где отметило, что за прошлый год австралийцами было потреблено более 16,5 тонн метамфетамина, кокаина, героина и МДМА (является производным амфетамина), что на 17% больше, чем за последний отчетный период. К таким показателям пришли в результате анализа данных сточных вод, проведенного Австралийской комиссией по уголовной разведке (ACIC). Большую часть потребленных населением наркотиков составляет метамфетамин.

ACIC отметила увеличение потребления метамфетамина в стране на 1,5 тонны как серьезную проблему. Причем рост потребления метамфетамина объясняется еще и тем, что он производится как внутри страны, так и импортируется, в то время как «львиная доля» других запрещенных наркотиков обычно импортируется. Кроме того, устойчивость рынка метамфетамина, обусловлена еще и масштабной поставкой очень изощренными транснациональными преступными группировками из Азии и Мексики.

Потребление метамфетамина увеличилось во всех штатах и территориях, при этом наибольший рост зафиксирован в Западной Австралии (40%) и Тасмании (36%).

Тем временем потребление кокаина увеличилось на 55% в Вашингтоне, но снизилось на 16% в Тасмании. Потребление каннабиса сократилось в Северной территории на 25%, но увеличилось на 17% в Вашингтоне. Употребление МДМА увеличилось на 84% в Тасмании и 62% в Вашингтоне, а употребление героина увеличилось на 31%.

Исследователи обнаружили, что потребление наркотиков на душу населения в целом было выше в регионах по сравнению со столицами, соответственно, потребление каннабиса в регионах почти вдвое выше, чем в столицах.

Между тем опубликован Топ-10 стран, употребляющих больше всего запрещенных наркотиков, где на первом месте США. С точки зрения потребления Соединенные Штаты являются явной мировой столицей наркотиков. С точки зрения производства – Афганистан. Хотя опийный мак выращивается в 57 странах, 95% мирового опиума поступает всего из трех стран: Афганистана (мировой лидер), Мексики и Мьянмы. Аналогичным образом, на Колумбию, Боливию и Перу приходится почти весь объем производства коки — и, следовательно, кокаина – в мире.

Но Афганистан, возможно, недолго будет ведущим мировым производителем опиума. Правящие талибы выступили решительно против торговли опиумом и запретили выращивание мака в стране. Однако полное искоренение отрасли может оказаться сложной задачей.

Как бы то ни было, нас не должен успокаивать рост потребления наркотиков в мире, дескать мы – не единственные такие. Правоохранительные и другие органы исполнительной власти Азербайджана должны еще более усилить борьбу с наркотиками, поскольку очень скоро эта негативная тенденция скажется на демографии и без того небольшого населения страны, не говоря уже о влиянии на состояние здоровья. Более того, какого развития можно ожидать от государства, если половина дееспособной части населения будет потреблять наркотики? Ответ на вопрос очевиден: никакого.

Напомним: торговля наркотиками – латентное преступление. Трудно представить реальные масштабы наркомании и распространения «белой смерти» по республике. Но даже официальных данных достаточно для того, чтобы понять, насколько близко к нам подкралось зло.

Рамелла Ибрагимхалилова