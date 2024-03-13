Министр рассказал, почему в Азербайджане 160 тыс. гектаров земли пришли в негодность

64 Просмотров

В Азербайджане в прошлом году из-за нехватки воды около 160 тыс. гектаров земли пришли в негодность.

Об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сказал на церемонии открытия Международной конференции «Бакинская водная неделя», передает Report.

«Примерно 70% мировых водных ресурсов используется в сельском хозяйстве, и Азербайджан в этом смысле не исключение», – отметил министр.

Азербайджан должен серьезно отнестись к вызову, связанному с глобальным изменением климата, считает министр.

«В Азербайджане насчитывается около 1,5 млн гектаров орошаемых площадей, на 78% из которых выращиваются однолетние культуры, 9% – многолетние и 13% приходятся на орошаемые пастбища».

M.Мамедов добавил, что около 90% производимой в стране сельскохозяйственной продукции поступает с орошаемых полей», – сказал Мамедов.