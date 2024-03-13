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В Отдельной общевойсковой армии отработали борьбу с беспилотниками (фото и видео)

В Отдельной общевойсковой армии отработали борьбу с беспилотниками (фото и видео)

В Отдельной общевойсковой армии состоялись сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями по системе командирской подготовки.

Как сообщает Минобороны, на сборах, проведенных в целях совершенствования теоретических знаний и практических навыков офицеров, укрепления их навыков в управлении подразделениями, основное внимание было уделено планированию и проведению занятий по тактической, разведывательной, огневой, физической и строевой подготовке.

На занятиях с офицерами были отработаны такие вопросы, как важность новых требований, возникающих в современном общевойсковом бою, возможные проблемы в управлении, а также аспекты, на которые следует обратить внимание при борьбе с беспилотными летательными аппаратами и малогабаритными квадрокоптерами.

Были проверены практические навыки привлеченного к сборам офицерского состава по физической и строевой подготовке, приняты зачеты на знание руководящих документов и топографии.

В заключение был проведен анализ сборов, в ходе которых офицерам были даны поручения по дальнейшему повышению уровня боевой подготовки и профессионализма подчиненного состава, адаптации проводимых учений к условиям реального боя и использованию технологических инноваций.

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