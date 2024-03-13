Швеция укрепит оборону острова Готланд

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Швеция рассматривает возможность укрепления обороны острова Готланд в Балтийском море и собирается обсудить данный вопрос с союзниками по НАТО в ближайшее время.

Об этом сообщил Financial Times премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

По его словам, это происходит на фоне растущей милитаризации России.

«Это очевидный вопрос, который следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО. Готланд всегда был важен», – сказал он.

Он отметил, что сейчас на острове присутствует небольшое количество шведских военных, что, по мнению стран-членов НАТО, говорит о критической уязвимости альянса. По мнению премьера, в вопросе усиления обороноспособности острова прежде всего необходимо сосредоточиться на размещении сил в Балтийском море, в том числе систем наблюдения и подлодок.