Азербайджан представит свою культуру в Хорватии (фото)

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Дни культуры Азербайджана в Хорватии пройдут в 2025 году в Загребе.

Об этом сказал заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров в ходе выступления на проходящем в Баку во вторник азербайджано-хорватском бизнес-форуме, сообщает «Азертадж».

По его словам, взаимодействие двух стран активно расширяется в энергетическом секторе, секторах туризма, сельского хозяйства. В то же время есть потенциал для более интенсивного развития культурных связей.

Замминистра также отметил, что очень важно участие хорватских компаний в организации бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана.