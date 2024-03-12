Украинцы протестировали новый бронеавтомобиль (фото)

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Украинцы успешно провели испытания 10-местного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно-управляемым модулем отечественного производства «Таврия-14,5». Об этом сообщила пресс-служба компании «Украинская бронетехника».

Боевая дистанционно управляемая турель «Таврия-14,5» вооружена пулеметом калибра 14,5 мм с боекомплектом в 200 патронов. Посредством новейшей и уникальной системы управления вооружением, включающей высококачественную систему стабилизации, она обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении. При этом она позволяет обнаруживать цели на расстоянии более 5 км как днем, так и ночью.

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО – STANAG 1.

«Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно-управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных», – заявили в компании.