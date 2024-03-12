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Дания передаст Украине САУ Caesar

Дания передаст Украине САУ Caesar

Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.

Пакет предусматривает передачу Украине САУ Caesar, самоходных 120-мм минометов и боеприпасов к ним.

Деньги на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды – в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

«Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины… Помощь оказана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Это уже 16 пакет военной помощи, который Дания предоставит Украине для защиты от российской агрессии.

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Дания передаст Украине САУ Caesar
Армия

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