СГБ сделала заявление о возможных атаках на школы и торговые центры в Баку

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Служба государственной безопасности отреагировала на сообщения о возможных атаках на школы и торговые центры в Баку.

Напомним, ранее в соцсетях была распространена информация в связи с запланированным вооруженным нападением на некоторые школы в городе Баку, с целью вызвать у людей тревогу и искусственный ажиотаж, и это вызвало беспокойство среди наших граждан.

В СГБ отметили, что такого рода далекие от реальности публикации в связи с учебными заведениями в некоторых зарубежных странах и ранее распространялись в социальных сетях с фальшивых аккаунтов.

«В ходе оперативно-технических мероприятий было подтверждено, что страница данной социальной сети управляется за рубежом, совместными неотложными мерами, осуществляемыми с зарубежными партнерами было установлено, что лица, создавшие канал социальной сети не могут создать какую-либо угрозу на территории страны, и не имеют никакого отношения к Азербайджану.

Также было установлено, что фотография, размещенная на странице в «Telegram», относящаяся к полной средней школе № 229 Низаминского района города Баку, была сделана 12 марта года несовершеннолетним учащимся этой школы и размещена им на канале, созданном с таким же названием и содержанием. Подросток был привлечен к ответственности в соответствии с законом. В период, когда в мире функционируют многочисленные социальные сети, и есть возможность использования их технических возможностей в целях дезинформации всех видов, призываем общественность не верить такой несерьезной информации, распространяемой с целью вызвать панику среди населения, осуждать тех, кто сеет эту панику путем распространения дезинформации среди широкой аудитории, всегда проверять такого рода информацию совместно с соответствующими органами», – говорится в сообщении.