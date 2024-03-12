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Тасмагамбетов отрицает заявления о приостановке членства Армении в ОДКБ

Тасмагамбетов отрицает заявления о приостановке членства Армении в ОДКБ

Ереван в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, однако каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.

Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, которые приводит ТАСС, деятельность организации продолжается в полном объёме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ.

«… в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации», — сказал Тасмагамбетов.

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