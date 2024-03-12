Леннокс Льюис: Кличко не был готов к поединку против Тайсона Фьюри

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Леннокс Льюис рассказал свою версию о том, почему Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри. По словам последнего абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, не было никакой недооценки соперника.

Бывший британский боксер считает, что украинский чемпион просто не был готов к поединку против большего по габаритам соперника.

«Кличко был непревзойденным атлетом, он не относился легкомысленно ни к одному бойцу. Он просто никогда не сталкивался с таким подвижным и большим бойцом, как Фьюри. Он умел сражаться только с позиции высшего бойца. Когда ты уже не самый высокий в ринге, лучше изменить стратегию», – написал Льюис в соцсети Х.

Напомним, что Кличко и Фьюри провели бой 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. Бой длился все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу британцу.