Столтенберг исключил размещение ядерного оружия НАТО в Швеции

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещение ядерного оружия в Швеции, тогда как шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что страна не видит необходимости ни в ядерном оружии, ни в натовских военных базах на своей территории.

«У нас нет планов по увеличению числа стран-союзников по НАТО, на территории которых есть ядерное оружие», – заявил Столтенберг в понедельник во время совместной пресс-конференции с Кристерссоном.

По словам генсека, альянс постоянно оценивает ситуацию с обычными вооруженными силами, но планов по размещению боевых групп НАТО в Швеции нет.

Кристерссон добавил, что в стране понимают необходимость всех оборонных возможностей НАТО, но пока не видят смысла в размещении ядерного оружия и военных баз альянса на своей территории.

«Мы не видим необходимости в том, чтобы в Швеции были размещены постоянные базы или ядерное оружие в мирное время», – отметил он.