Президент Алиев дал официальный прием в честь Токаева |
Борт Azerbaijan Airlines не смог вылететь из Анкары в Баку |
Нетаньяху пообещал уничтожить руководителей ХАМАС |
Подписаны азербайджано-казахстанские документы (фото, видео) |
Москва: Запад хочет превратить Армению в инструмент против России |
Президент Алиев: Гатарын йолу ачыг олсун |
Токаев: Эта победа войдет в скрижали летописи Азербайджана |
Алиев заявил, что в Баку радуются успехам Казахстана |
ВС Армении попытались совершить разведполеты над позициями азербайджанской армии в Товузском направлении |
Главное Армия

Столтенберг исключил размещение ядерного оружия НАТО в Швеции

Столтенберг исключил размещение ядерного оружия НАТО в Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещение ядерного оружия в Швеции, тогда как шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что страна не видит необходимости ни в ядерном оружии, ни в натовских военных базах на своей территории.

«У нас нет планов по увеличению числа стран-союзников по НАТО, на территории которых есть ядерное оружие», – заявил Столтенберг в понедельник во время совместной пресс-конференции с Кристерссоном.

По словам генсека, альянс постоянно оценивает ситуацию с обычными вооруженными силами, но планов по размещению боевых групп НАТО в Швеции нет.

Кристерссон добавил, что в стране понимают необходимость всех оборонных возможностей НАТО, но пока не видят смысла в размещении ядерного оружия и военных баз альянса на своей территории.

«Мы не видим необходимости в том, чтобы в Швеции были размещены постоянные базы или ядерное оружие в мирное время», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Столтенберг исключил размещение ядерного оружия НАТО в Швеции
Армия

Столтенберг исключил размещение ядерного оружия НАТО в Швеции

2024/03/11, 19:07
ВС Армении попытались совершить разведполеты над позициями азербайджанской армии в Товузском направлении
Армия

ВС Армении попытались совершить разведполеты над позициями азербайджанской армии в Товузском направлении

2024/03/11, 16:16
Азербайджан будет присутствовать на военно-морских учениях России, Китая и Ирана
Армия

Азербайджан будет присутствовать на военно-морских учениях России, Китая и Ирана

2024/03/11, 14:14
Ильхам Алиев присвоил Эльчину Мамедову звание генерал-майора
Армия

Ильхам Алиев присвоил Эльчину Мамедову звание генерал-майора

2024/03/11, 13:13
В США протестировали гиперзвуковой летательный аппарат
Армия

В США протестировали гиперзвуковой летательный аппарат

2024/03/10, 23:51
Уволен главком ВМФ России
Армия

Уволен главком ВМФ России

2024/03/10, 21:43
Американский посол в Турции указал на проблему в переговорах по F-35
Армия

Американский посол в Турции указал на проблему в переговорах по F-35

2024/03/10, 20:35
У США в 2022 году был свой ответ на возможный ядерный удар России по Украине
Армия

У США в 2022 году был свой ответ на возможный ядерный удар России по Украине

2024/03/10, 17:41
Снимки последствий удара ВСУ по российскому авиазаводу (обновлено, фото)
Армия

Снимки последствий удара ВСУ по российскому авиазаводу (обновлено, фото)

2024/03/10, 16:47