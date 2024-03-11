58-летний Ромарио встречается с 34-летней красоткой

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Легенда бразильского футбола Ромарио встречается с женщиной, на 24 года младше его. Об этом сообщает издание The Sun.

58-летний отец шести детей признался в романе после того, как на выходных его сфотографировали со стройной брюнеткой в мини-бикини с флагом Бразилии на пляже Рио-де-Жанейро.

Выяснилось, что загадочная красавица – это 34-летняя ведущая мероприятий по имени Мария Геузиан Сантос. Бразильские СМИ сообщают, что пара встречается уже два месяца. По данным издания, они встретились в баре в Рио, где сейчас живет Мария.

Это первый роман, который приписывается Ромарио, который стал политиком с тех пор, как его отношения с влиятельной женщиной Марсель Чолин закончились в августе 2022 года.