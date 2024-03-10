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В США протестировали гиперзвуковой летательный аппарат

В США протестировали гиперзвуковой летательный аппарат

Американская компания Stratolaunch LLC успешно завершила испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1). Об этом сказано на сайте компании.

«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полёта испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — сказано в сообщении.

Уточняется, что основные задачи испытания включали безопасное спускание аппарата с воздуха, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду.

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