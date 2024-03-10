Нетаньяху отверг резкую критику Байдена и спрогнозировал сроки завершения боев

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику президента США Джо Байдена в свой адрес и заявил, что большинство израильтян поддерживает его политику в секторе Газа.

«Если президент США тем самым считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства израильтян и это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам», – сказал Нетаньяху в интервью германской газете Bild. По его мнению, действия в Газе поддерживает «подавляющее большинство» граждан страны. «Они [израильтяне] поддерживают меры, которые мы принимаем, чтобы уничтожить остающиеся батальоны ХАМАС», – считает премьер. «Большинство израильтян понимает: если мы сейчас этого не сделаем, то у нас повторится резня, как 7 октября [прошлого года], а это плохо для израильтян, плохо для палестинцев и плохо для мира на Ближнем Востоке», – добавил он.

Нетаньяху подтвердил намерение начать военную операцию в городе Рафах у границы анклава с Египтом. «Мы очень близки к победе. Как только мы начнем военную операцию против оставшихся батальонов террористов в Рафахе, то завершение активной фазы боев – вопрос недель», – утверждал он. Bild пишет, что Нетаньяху заявил о 4-6 неделях. По данным премьера, израильские силы уничтожили «три четверти батальонов ХАМАС», ликвидировали «как минимум 13 тыс. террористов». Он утверждал, что число погибших мирных жителей «намного меньше» того, которое приводит Минздрав палестинского анклава.

«Их [ХАМАС] стратегия состоит в том, чтобы усилить международное давление на Израиль и убедить международное сообщество в необходимости удержать Израиль от нанесения силам ХАМАС окончательного поражения», – убежден Нетаньяху. В таком случае, по его оценке, ХАМАС «перегруппируется, вернет под свой контроль сектор Газа и начнет оттуда все сначала». Он скептически оценил возможность нового перемирия, поскольку считает, что группировка не стремится к соглашению с Израилем.