Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео)

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Сотрудники Главного управления безопасности Турции задержали в провинции Сакарья на северо-западе страны 33 человека, которые подозреваются в подготовке терактов перед муниципальными выборами, назначенными на 31 марта.

Данную информацию привел глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.

«В рамках операции в Сакарье, проводившейся против экстремистской группировки «Исламское государство», пойманы 33 подозреваемых. Они проводили подготовку к терактам и изучали возможности совершения нападений перед муниципальными выборами. Они занимались оказанием финансовой помощи для группировки в контексте действий по финансированию терроризма. Также было установлено, что эти лица вели деятельность под прикрытием нелегальных молелен и медресе (религиозные школы)», – сообщил министр.

В ходе рейдов полиция изъяла незарегистрированное оружие, четыре пистолета и два ружья. Также конфискованы крупные суммы в валюте, запрещенные материалы террористической группировки и внутренняя документация.