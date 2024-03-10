Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео)

Сотрудники Главного управления безопасности Турции задержали в провинции Сакарья на северо-западе страны 33 человека, которые подозреваются в подготовке терактов перед муниципальными выборами, назначенными на 31 марта.
Данную информацию привел глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.
«В рамках операции в Сакарье, проводившейся против экстремистской группировки «Исламское государство», пойманы 33 подозреваемых. Они проводили подготовку к терактам и изучали возможности совершения нападений перед муниципальными выборами. Они занимались оказанием финансовой помощи для группировки в контексте действий по финансированию терроризма. Также было установлено, что эти лица вели деятельность под прикрытием нелегальных молелен и медресе (религиозные школы)», – сообщил министр.
В ходе рейдов полиция изъяла незарегистрированное оружие, четыре пистолета и два ружья. Также конфискованы крупные суммы в валюте, запрещенные материалы террористической группировки и внутренняя документация.
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-11” operasyonlarında 3️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.❗️
❌Emniyet Genel… pic.twitter.com/hIjxL9leta
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2024