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Иранский корабль содействует ударам хуситов?

Иранский корабль содействует ударам хуситов?

Иранское судно «Бешхад», внешне похожее на сухогруз, может помогать йеменским повстанцам-хуситам наносить удары по судам других стран, сообщает Financial Times (FT).

Как пишет газета со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, «Бешхад», который несколько лет почти неподвижно находился в Красном море, 11 января отправился в Аденский залив. С этим совпала серия нападений хуситов на контейнеровозы в этом районе: Gibraltar Eagle был атакован 15 января, двумя днями позже — Genco Picardy, 24 и 26 января — Maersk Detroit и Marlin Luanda соответственно.

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