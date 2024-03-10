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Россия потеряла в Украине еще 900 военнослужащих

Россия потеряла в Украине еще 900 военнослужащих

Потери России в войне против Украины превысили 424 тысяч солдат. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 900 вражеских военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие потери России по состоянию на 10 марта 2024 года ориентировочно составляют:

личного состава – около 424060 (+900) человек;
танков – 6731 (+19) ед;
боевых бронированных машин – 12850 (+27) ед;
артиллерийских систем – 10466 (+38) ед;
РСЗО – 1015 (+3) ед;
средства ПВО – 709 (+2) ед;
самолетов – 347 ед;
вертолетов – 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41);
крылатые ракеты – 1919;
корабли /катера – 26 ед;
подлодки – 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 13752 (+69) ед;
специальная техника – 1672 (+6).

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