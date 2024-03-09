Появится аналог YouTube для телевизоров

155 Просмотров

Cоцсеть X, принадлежащая Илону Маску, выпустит видеоприложение для «умных» телевизоров Amazon и Samsung, сообщает Fortune со ссылкой на источник в компании.

По его словам, приложение выпустят на неделе с 11 по 17 марта. Визуально оно будет «идентично» приложению YouTube для телевизоров. Как пишет Fortune, Илон Маск намерен побудить пользователей смотреть «длинные видео на большом экране».

«Он настроен конкурировать с YouTube», — рассказал один из собеседников Fortune. Среди других сервисов-конкурентов Маска он назвал платформу прямых трансляций Twitch, приложение для зашифрованного обмена сообщениями Signal и форум Reddit.