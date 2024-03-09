В ISW тревожат выводами: россияне использовали тактическую неожиданность

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Российские оккупанты в течение последних недель улучшили свои тактические возможности. В частности, противник использовал тактическую неожиданность в районе Авдеевки Донецкой области. Как сообщается в отчете Института изучения войны, это свидетельствует о том, что отдельные элементы армии РФ могли усвоить тактическую адаптацию, полученную во время проведения наступления в Украине.

Аналитики упоминают заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца. Так, 8 марта россияне смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города в северо-восточные. Машовец отмечает, что противник смог осуществить перегруппировку и тактическое смещение, не дав ВСУ в полной мере осознать ситуацию.

«Заслуживает внимания способность российских войск достичь элементов тактической неожиданности в такой операционной среде практически без маскировки. ISW не наблюдала других последних заметных инцидентов, когда российские силы достигали или использовали тактическую неожиданность», – объясняют свое удивление эксперты ISW.

По мнению аналитиков Института, это однако не обязательно свидетельствует о наличии каких-то более широких возможностей у россиян. Хотя противник показал ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта, широкомасштабные тактические неудачи по всей Украине свидетельствуют о том, что военное командование РФ не усвоило и не распространило все возможные тактические адаптации среди всех группировок своей армии.