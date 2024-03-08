Украинцы уничтожили вражескую систему РЭБ (видео)

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Украинские военные реактивной артиллерийской системой HIMARS уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330 «Житель». Видео опубликовали Силы специальных операций (ССО).

Отмечается, что вражеская РЭБ была обнаружена во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БпАК. Операторы ССО некоторое время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

В результате удара HIMARS, проведенного операторами ССО, вместе с комплексом РЭБ был уничтожен и его экипаж.

