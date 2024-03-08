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Массовый «падеж» лыжниц на гонке в России (видео)

Массовый «падеж» лыжниц на гонке в России (видео)

В пятницу, 8 марта, в Международный женский день в селе Эсто-Садок (Краснодарский край, РФ) проходили лыжные гонки в рамках Спартакиады учащихся. Женская гонка завершилась массовым завалом, из-за чего некоторые спортсменки получили серьезные травмы. Девять лыжниц увезли на скорой, 15 сошли с дистанции.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «Матч ТВ». Причиной инцидента стало решение организаторов провести гонку с массовым стартом среди неподготовленных детей 2006/07 годов рождения в плохую погоду на «плохой» трассе.

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