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Министры Азербайджана и ОАЭ обсудили подготовку к конференции COP29

Министры Азербайджана и ОАЭ обсудили подготовку к конференции COP29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с «молодежным чемпионом ОАЭ по вопросам климата» (UAE Youth Climate Champion) 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP28, министром общественного развития Объединенных Арабских Эмиратов Шаммой аль-Мазруи.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, на встрече обсуждалась подготовка к предстоящей в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP29, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Во встрече также приняла участие «молодежный чемпион Азербайджана по вопросам климата» COP29 Лейла Гасанова.

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