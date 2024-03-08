CОР29: 107 НПО из 30 стран выразили поддержку Баку |
Франция поставит оружие Молдове и разместит военного представителя в Кишиневе |
Байден пригрозил Путину |
Алиев: Франция открыто проводит политику дискриминации мусульман |
США, Британия и Германия предупредили об угрозе в Москве в ближайшие 48 часов |
Российские гимнасты отказались участвовать в Кубке мира в Баку |
Сегодня 8 Марта – Международный женский день |
Американский спецназ помогает ВСУ |
«Карабах» сыграл вничью с «Байером» (фото, видео) |
Главное Общество

Погода резко ухудшится

Погода резко ухудшится

Завтра со второй половины дня и до 11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами переменные осадки, 10 марта осадки местами будут интенсивными.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана с завтрашнего вечера и до утра 11 марта местами осадки продолжатся, на горных и предгорных территориях ожидается снег.

10 марта в отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Западный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.

Теги:
Из этой рубрики
Министры Азербайджана и ОАЭ обсудили подготовку к конференции COP29
Общество

Министры Азербайджана и ОАЭ обсудили подготовку к конференции COP29

2024/03/08, 17:36
Погода резко ухудшится
Общество

Погода резко ухудшится

2024/03/08, 16:02
CОР29: 107 НПО из 30 стран выразили поддержку Баку
Общество

CОР29: 107 НПО из 30 стран выразили поддержку Баку

2024/03/08, 14:53
Мехрибан Зейналова: По-настоящему женщина в Азербайджане почувствует себя счастливой, только если...
Общество

Мехрибан Зейналова: По-настоящему женщина в Азербайджане почувствует себя счастливой, только если…

2024/03/08, 11:00
"Спасение одной жизни - это спасение мира!". Хикмет Гаджиев поздравил женщин с 8 марта
Общество

«Спасение одной жизни – это спасение мира!». Хикмет Гаджиев поздравил женщин с 8 марта

2024/03/08, 09:44
Мехрибан Алиева поздравила женщин с 8 марта
Общество

Мехрибан Алиева поздравила женщин с 8 марта

2024/03/08, 08:52
5 человек пострадали в ДТП в Гаджигабульском районе
Общество

5 человек пострадали в ДТП в Гаджигабульском районе

2024/03/08, 00:53
Сегодня 8 Марта – Международный женский день
Общество

Сегодня 8 Марта – Международный женский день

2024/03/08, 00:02
Сотрудники дорожной полиции приступили к несению службы в Ханкенди (фото)
Общество

Сотрудники дорожной полиции приступили к несению службы в Ханкенди (фото)

2024/03/07, 22:55